13 yaşındaki down sendromlu Fatima tekvandoda dünya şampiyonu

Yarışmada gösterdiği başarının ardından Milli Takıma davet edilen Küçük Fatima, sadece okulunu, ailesini ve arkadaşlarını değil tüm Türkiye'yi hem gururlandırdı hem duygulandırdı.

Özel Başakşehir Petek Koleji 7-A sınıfı öğrencisi 13 yaşındaki down sendromlu Fatima Kevser Kıdeyş'in başarı öyküsü dört yıl önce başladı. 4 yıl önce beden eğitimi derslerindeki branşlaşma sürecinde minik kız tekvandoya büyük ilgi gösterdi ve bu bölümü seçti. Okulda tekvando derslerine katılan ve sporu çok seven Fatima, kuşak sınavlarına katıldı. Mimik kız bu sınavlarda büyük başarı elde etti. Bir yandan derslerde arkadaşlarının çalışma sistemine uyum sağlayan Fatima diğer yandan da tekvandoyu ihmal etmedi. Dünya Para-Tekvando Yarışması Poomse kategorisinde dünya şampiyonu olan Fatima, sadece okulunu, ailesini ve arkadaşlarını değil tüm Türkiye'yi hem gururlandırdı hem duygulandırdı.

“Milli Takıma davet edildik”

Fatima'nın başarıyla çok mutlu olduğunu belirten öğretmen Arzu Çayır, “Fatima'yı yeteneğinden dolayı tekvandoya layık gördük. Özellikle esnek olmasından dolayı kendisinin de ilgisi vardı. Kendi de istediği için güzel bir süreçti. Gün aşırı antrenmanlarına devam etti. Onların seviyesine geldi, şuanda onları geçti diyebilirim. Federasyonumuz bir duyuru yaptı bu tarz özel gereksinimi olan çocuklara ait bir yarışma düzenlendi. Fatima'nın olduğu kısım özel gereksinimi olan çocuklar kategorisi, burada Poomse kategorisinde yarıştılar. Fatima da yıldızlar kategorisinde öncelikle Ankara'da yapılan seçmede 2'inci oldu. Bu sayede biz de Milli Takıma davet edildik. Bununla beraber 5-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Dünya Para Tekvando yarışmasında Poomse kategorisinde Fatima dünya şampiyonu oldu. Bizi çok gururlandırdı. Ülkemiz adına okulumuz adına kendi adına bu tarz çocukların farkındalığı için çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

“Aslında tekvando zor, başarmak için gayret gösterdim”

Dünya Para Tekvando yarışmasında Poomse kategorisinde dünya şampiyonu olan Fatima Kevser Kıdeyş ise duygularını şöyle anlattı: “Benim için eğlenceli geçti. Aslında tekvando zor, başarmak için gayret gösterdim. Tekvando yorucu olsa bile yapmaya çalıştım. Müsabakalara katılmadan önce çok çalıştım. 6 Şubat'ta müsabakalara katıldım. İlkinde Bahçeşehir'i yendim."

"Onun her türlü topluma kazandırılması artı toplumdaki insanlara bunu anlatabilmek zor ama güzel bir sınav”

Kızıyla her zaman gurur duyduğunu söyleyen anne Leman Kıdeyş, “4 sene evvel beden eğitiminde branşlaşmada tekvandoyu seçtik. Esnekliğinden kaynaklı sevdiğinden kaynaklı. Okulda bu dalda eğitim gördü, daha sonra bu dalda özel çocuklar için yarışma düzenlendiğini öğrendik. Katılmaya karar verdik. Okulumuz önderlik etti, güvendiklerini söylediler. Orada bir ikincilik aldık ondan sonra federasyon dünya müsabakalarına davet etti. Orada da gördüğünüz gibi altın madalyayla döndük. Çok mutluyum. Çünkü 13 seneden beri özel gereksinimli bir çocuğunuz varsa sadece onu büyütmekle mükellef değilsiniz. Onun her türlü topluma kazandırılması artı toplumdaki insanlara bunu anlatabilmek zor ama güzel bir sınav. Biz bir adım geldik Fatima on adım geldi. Çocuğunda çabasının olması lazım. Fatima'ya ayak uydurup hayatımızı ona göre yönlendirdik. Aslında Fatima benim hayalimi gerçekleştirmiş oldu” dedi.

Arkadaşı Fatima'nın çok iyi tekvando yaptığını söyleyen Ömer Fatih Türk, “Ben onu destekledim. Zorlandığı da olmuştur ama kolay geçmiştir. Biz Fatima ile hep şakalaşıyoruz. Bazen ebelemece oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

Fatima'nın derslerinin sınıftaki herkesten daha başarılı olduğunu söyleyen arkadaşı Maşte Ebrar Akın, “Bizim arkadaşlığımız çok iyi gidiyor. Üzüldüğü zamanlar onunla konuşuyorum. Onu destekliyorum. Yardıma ihtiyacı varsa hepimiz ona yardım etmek için çabalıyoruz” dedi.