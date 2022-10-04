13 yaşındaki otizmli çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Arnavutköy'deki apartmanın çatı katında çıkan yangında hayatını kaybeden 13 yaşındaki otizmli çocuk Abdullah Kurdi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Baba Muhammet Kurdi, "Abdullah dünyaya melek geldi, dünyadan da melek gitti" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yukarıpazar Sokak'ta bir apartmanın çatı katında dün çıkan yangında hayatını kaybeden 13 yaşındaki otizmli çocuk Abdullah Kurdi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kurdi'nin cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Baba Muhammet Kurdi ve anne Amani Kurdi, otizmli çocuğunun cenazesini teslim almayı beklerken, 13 yaşındaki çocuğun daha önce de evde yangın çıkarttığını ve bu yangını da kendisinin çıkartmış olabileceğini söyledi.

13 yaşındaki otizmli Abdullah Kurdi'nin babası Muhammet Kurdi, “Ben işteydim. Abdullah servis ile eve gelmiş. Annesi almış. 5 dakika sonra olay olmuş. Yangının nasıl çıktığını kimse bilmiyor. Abdullah otizm hastası olduğu için yapmış olabilir. Annesi çocukları almış, dışarı çıkmış. Normalde Abdullah kaçıyordu. Bu sefer kaçamamış. Annesi çağırmış Abdullah'ı sonra kapıdan kaçtığını düşünmüş. Ben hastanelere baktım, bulamadım. Polis bana Abdullah yukarıda kaldı diye bildirdi” açıklamasında bulundu.

“Abdullah dünyaya zaten melek geldi, dünyadan da melek gitti”

Abdullah Kurdi'nin daha önce de yangın çıkarttığını söyleyen baba Muhammet Kurdi, “2 sene önce bizim evdeki halıları yakmıştı, söndürdük. Çok dikkat ediyorduk ama Allah'ın takdiri. Abdullah'ın 3 tane daha kardeşi var. Abdullah melek oldu. Zaten dünyaya melek geldi, dünyadan da melek gitti” dedi.

Abdullah Kurdi'nin cenazesi Arnavutköy Gasilhanesine götürüldü.