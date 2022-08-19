13. Zeytinburnu Cumhuriyet koşusu başvuruları başladı

Zeytinburnu Belediyesi'nin 13 yıldır düzenlediği Cumhuriyet Koşusu için kayıtlar başladı. 30 Ekim Pazar günü Kazlıçeşme'den start alacak koşuda dereceye girenlere hakiki altın, gümüş ve bronz madalyanın yanı sıra para ödülü de dağıtılacak.

Zeytinburnu Belediyesi'nin bu yıl 13'üncü kez düzenlediği Cumhuriyet Koşusu, 30 Ekim 2022 Pazar günü saat 09.00‘da Kazlıçeşme'den başlayacak. Başvuruların internet üzerinden alındığı müsabakaya katılım ücreti 50 TL olarak belirlendi. Katılımın bin kişi ile sınırlı olduğu koşuda toplanan kayıt ücretleri ise Kızılay'a bağışlanacak.

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü'nün birlikte organize ettiği müsabakada; Erkekler, Kadınlar, Genç Erkekler ve Genç Kadınlar olmak üzere 4 kategoride koşulacak.

Dereceye girenlere gerçek altın, gümüş ve bronz madalya

10 kilometrelik parkurdan oluşan 13. Cumhuriyet Koşusunda dereceye giren sporculara hakiki altın, gümüş, bronz madalya ve para ödülü dağıtılacak.

Madalyalar, müsabakalarda ‘Genel' ve ‘Gençler' kategorisinde ödül almaya hak kazanan kadın ve erkek sporculara verilecek. Ayrıca genel sıralamada ve 18 yaş ve altı ‘Genç' kategoride birinci olan sporculara; hakiki altın madalya, ikinci olan sporcuya hakiki gümüş madalya, üçüncü olan sporcuya hakiki bronz madalya verilecek.

Yaş guruplarında dereceye giren sporcular ise kupa ve madalya kazanacak.