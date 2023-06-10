14. Çevre Festivali Ataşehir'de başladı

Çevre Festivali, 'Kentte Yeşil Geleceğimiz' temasıyla Ataşehir'de başladı. Festival içerisinde birçok etkinlik düzenlendi.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Festivali, "Kentte Yeşil Geleceğimiz" temasıyla Ataşehir Amfili Park'ta İstanbullulara kapılarını araladı. ‘Sıfır Atık' farkındalığı oluşturmak için çeşitli standlar kurulan Çevre Festivali'nde doğaya emek veren sivil toplum kuruluşları, dernek, topluluklar, çevre aktivistleri ve gençler stantları ile yer aldı. 14'üncüsü düzenlenen Çevre Festivali 11 Haziran'a kadar devam edecek.

Festivali ziyaret eden Emre Güneş, “İlk kez kızımla birlikte geldik Çevre Festivali'ne. Kızım atölyelere katıldı. Bu tarz festivallerin Türkiye genelinde her yerde olmasını isteriz. Festivaller hep birbirimize olan bağımızı, gelişimimizi arttırmakla birlikte topluma da katkı sağlıyor. Bu konuda festivallerin tüm Türkiye'de yayılmasını isteriz” dedi.

Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çevre Mühendisi Çiğdem Kara, “14'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Çevre Festivalimizin sloganı ‘Kentte Yeşil Geleceğimiz'. Büyükşehirlerde yeşili daha fazla artırmayı hedefliyoruz. Buraya gelen vatandaşlar geri dönüşüm, Sıfır Atık ve sürdürülebilirlikle ilgili atölyelerle karşılaşacaklar. İklim krizine, iklim değişikliğine, ve çevre sorununa dikkat çekmek istiyoruz. Burada bir açıksız alan oluşturmak istedik. Festivalimizin ana teması ‘Kentte Yeşil Geleceğimiz' ama en önemli unsur katıksız bir festival olması. Tek kullanımlık plastiklere hayır diyoruz. Bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün teması bizde bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.