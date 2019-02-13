14 Şubat öncesi çiçek mezatına yoğun ilgi

14 Şubat Sevgililer Günü'ne bir gün kala satıcılar çiçek mezatına yoğun ilgi gösterdi. Kimi satıcılar fiyatların Sevgililer Günü dolayısıyla pahalı olduğunu dile getirirken, kimileri de diğer senelere göre fiyatların daha uygun olduğunu belirtti.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte satıcılar, çiçek mezatlarına yoğun ilgi göstermeye başladı. Ayazağa'da bulunan S.S Florya Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nde ise satıcılar en uygun fiyata çiçek alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Çiçekleri stoklamaya başlayan satıcıların kimisi fiyatların pahalı olduğunu dile getirirken, kimi satıcılar ise fiyatların geçen senelere göre daha uygun olduğunu ifade etti. S.S Florya Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yazıcı, Sevgililer Günü dolayısıyla fiyatların arttığını belirtirken, öte yandan üretimde yüzde 30 artış olduğunu ve yerli gülün en fazla satılan çiçek olduğunu dile getirdi.

“Bu hafta 15 milyon adet çiçek satıldı”

Sevgililer Günü'nde en yoğun talebin yerli üretim gül olduğunu dile getiren Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Muammer Yazıcı, “Sevgililer Günü dolayısıyla bir haftadır mezatlar çok yoğun. Arı gibi işliyor desek doğrudur. Yarınki Sevgililer Günü'ne satıcılar, çiçek alarak hazırlık yapıyorlar. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çiçek sektöründe en önemli günlerin başında Sevgililer Günü geliyor. Bu hafta sadece bizim mezatımızda 15 milyon adet çiçek satıldı. Bunun 6 milyonu da yerli üretim güldür. Yurt dışından gelenler çok daha pahalıya mal oluyor. Onun için her zaman yerli malını tercih ediyoruz, halkımıza da yerli malı tercih etmesini öneririz. Diğer günlere göre fiyatlar katlandı desek doğru olur. Eğer ihtiyaç, talep varsa fiyatlar artıyor. Bu sene, geçen seneye göre üretimde yüzde 30 artış var. Hava şartları her ne kadar güneyde yağmur, sel olduysa da geçen seneye oranla yüzde 30 bir artış var. Çiçek pahalı mı ucuz mu? Sevginin değeri olmaz. Onun için en iyisini alıp, en iyisini göndermek gerekiyor” diye konuştu.

“Vatandaşlar bizimle bir gün için pazarlık yapmasınlar”

Sevgililer Günü dolayısıyla fiyatların pahalılığını dile getiren çiçek satıcısı Yaşar Karaduman, “Sevgililer Günü olduğu için pahalı. Vatandaşa yazık günah. Bir demet gül alıyor 50-60 Lira. Ara sıra düşüyor tabi, hep pahalı geçmiyor” dedi.

Bu senenin diğer senelere göre çok daha iyi olduğunu ifade eden çiçek satıcısı Yıldıray Kocayemiş, “Diğer senelere göre bu sene ilk defa çok iyi. Yoğun talep olacak tabi her sene olduğu gibi. Hatta bu sene daha iyi bekliyoruz ama hava şartları da biraz kötüymüş. Yine de inşallah iyi olur. Bu sene memnunuz. 3 gündür mezat devamlı oluyor, 3 gündür mal alıyoruz” şeklinde konuştu.

Vatandaşların Sevgililer Günü'nde pazarlık yapmamasını isteyen diğer bir satıcı Zeynep Demir, “Meyve sebze nasıl pahalıysa, çiçek fiyatları da aynı onlar gibi uçuk. Şu ana kadar daha alamadık. Müşterilerden talep olsun, bir kez olsun bizi anlayışla karşılasın. Çünkü biz kar, kış, çamur demiyoruz çiçek satıyoruz. Vatandaşlara bir nevi hizmet sunuyoruz. Onlar da bizimle bir gün için pazarlık yapmasınlar” ifadelerini kullandı.