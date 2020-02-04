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14 Şubat Sevgililer Günü için hediye önerileri

Sevgiliye özel hediye alternatifleri sıralandı.


Sevgililer Günü yaklaşırken Beymen, farklı kategorilerde birbirinden özel hediye seçenekleri sunuyor.


Kadınlar için 14 Şubat hediye önerileri


Seçenekler arasında kadınlar içi gözalıcı taş ve sim işlemeli ayakkabı ve çantalar öne çıkıyor.Pek çok takı ve mücevher markasının birbirinden şık tasarımları; renkli şapka ve yün bereler, parfümler de seçenekler içinde yer alıyor.


Erkekler için 14 Şubat hediye önerileri


Marka, erkekler için hediye seçeneklerini de sıraladı. Öne çıkan parçalar arasında sofistike gömlek ve polo yaka trikolar, deri cüzdanlar, el işi şapkalar, kol düğmeleri, ayakkabı, çanta, tıraş çantası, laptop çantaları ve seyahat çantaları bulunuyor.


Gözalıcı ayakkabı ve çantalardan zarif aksesuarlara, casual ve klasik tasarımlardan rengarenk şapka ve berelere, niş parfümlerden kozmetiğe, özel hediye setlerine dünyaca ünlü markaların 2019-2020 Kış koleksiyonundaki farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki hediye seçeneklerine markanın mağazalarından ve internet adresinden erişilebiliyor.Markanın kişiye özel hediye danışmanlık servisi hediye seçimleriniz için yardımcı olurken, Adrese Teslim Hizmeti Türkiye'nin her yerine hediyenizi en hızlı şekilde ulaştırıyor.

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