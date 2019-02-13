14 Şubat'ta yalnızlar unutulmadı

Tüm dünyada sevgililerin birbirlerine anlamalı hediyeler verdiği bu özel günde yalnızlar da unutulmadı. 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanları mutlu edecek bir kampanya başlattığını duyuran Casper, 14 Şubat'a özel sınırlı sayıda tasarladığı kırmızı seri Casper VIA G3'leri sevgililere değil, yalnızlara hediye edeceğini bildirdi.

Casper'ın resmi sosyal medya hesaplarından #yalnızlarınyanında etiketiyle duyurulan kampanya 12 - 17 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Kampanyaya katılmak için katılımcıların Casper Türkiye sosyal medya hesaplarında paylaşılan yarışma içeriğinin altına #yalnızlarınyanında etiketini kullanarak yalnızlığı anlatmaları gerekiyor. Yorumlar arasından Casper Türkiye jürisi tarafından seçilecek 3 şanslı kişiye birer adet Casper VIA G3 akıllı telefon hediye edilecek.

Telefonun sahip olduğu özellikler şöyle:

Sahip olduğu yapay zekâ teknolojisi, alternatif renk seçenekleri ve geniş ekran deneyimiyle trendlere göz kırpan VIA G3, Casper'ın bugüne kadar ürettiği en büyük ekranlı akıllı telefon. Kendi fiyat bandındaki tek 6.22'' ekrana sahip akıllı telefon olan VIA G3, en kaliteli ekran teknolojisi Incell deneyimi sunuyor. Daha az katman sayesinde ekranın daha canlı ve daha net olmasını sağlıyor.