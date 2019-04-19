14. Uluslararası Çocuk Festivali Pendik'te yapıldı

Pendik Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Pendik Çocuk Festivali'nin 14'üncüsü bugün yapıldı. Etkinliğe katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Burada oluşturulacak olan kardeşliklerin, güzelliklerin, dostlukların dünya barışına önemli bir katkı yapacağını düşünüyoruz.” dedi.

Pendik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 14. Uluslararası Pendik Çocuk Festivali bugün gerçekleştirildi. Etkinliğe Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal da katıldı. Etkinliğin başlangıcında yapılan kortejde çocuklarla birlikte yürüyen Başkan Cin, halkı selamladı. Etkinlik kapsamında 12 ülkeden gelen birçok çocuk, yöresel kıyafetlerini giyerek renkli sahneler oluşturdu. Çocukların çeşitli oyunlar oynayarak yaptıkları gösteri ilgiyle izlendi.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Çok anlamlı bir gündeyiz, festivaldeyiz. Gerçekten anlamı büyük, TBMM'nin 99. yıl dönümünü kutladığımız bu yılda bu meclisin kurucularının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının çocuklarımıza armağan ettiği bir gündeyiz, haftadayız. Dolayısıyla bu manadan da dünyada belki eşi benzeri gözükmeyen bir kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii burada oluşturulacak olan kardeşliklerin, güzelliklerin dostlukların dünya barışına önemli bir katkı yapacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.