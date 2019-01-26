140 yaşında bir tarihi eser daha yurtdışına çıkarıldı

Silivrikapı Bâlâ Tekkesi'nin son şeyhi Seyyid Hafız Ömer Fahreddin Efendi'nin 140 yıllık sülüs-nesih icazetnamesi yurt dışında satıldı.

Araştırmacı İbrahim Ethem Gören'in tespitine göre; Hz. Muhammed'in soyundan gelen Seyyid Hafız Ömer Fahreddin Efendi'nin M. 1879 tarihli icazetnamesi İstanbul'dan Londra'ya götürüldü. Gören'in açıklamalarına göre; Antik A.Ş.'nin 280. Değerli Tablolar ve Antikalar Müzayedesi'nde 10 bin TL fiyatıyla satışa çıkarılan ve mezatta başlangıç fiyatından alıcı bulan, kanunla korunması gerekirken, sahipsiz kalan tarihi eser alıcıları tarafından yurtdışına çıkarıldı ve geçtiğimiz günlerde Londra'da Christies müzayede şirketinin mezat platformlarına düşerek 3 bin 750 sterline (yaklaşık 35 bin TL) alıcı buldu.

"Sanat eserlerimize sahip çıkamıyoruz"

İbrahim Ethem Gören, maalesef sanat eserlerimize sahip çıkılamadığını vurgulayarak, "Bu topraklarda üretilmiş bulunan medeniyet değerlerimiz tabir yerindeyse göz göre birbiri ardına sırra kadem basıyor. Müzayedelerden, özel koleksiyonlardan toplanan nadir el yazmalarımız, Mushaflar, kıt'alar, levhalar, icazetnameler, hilyeler soluğu ya Körfez ülkelerinde ya da İngiltere'de alıyor" dedi.

Tarihi eserleri yurtdışına çıkarmanın cezası 5 yıldan başlıyor

İcazetnamelerin mutlaka ama mutlaka sahip çıkmamız gereken, koruyup gözetilmesi gereken medeniyetin anıt eserleri olduğunu belirten Gören, "Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılır. Kültür ve tabiat varlıklarını yasal süre içerisinde mazereti olmaksızın bildirmeyen ve bilerek aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yasal sürelerde ilgili makamlara bildirilmeyen tarihi eserleri satışa sunan, satan, veren, satın alan, kabul eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezası ile cezalandırılır. Tarihi eserleri yasaya aykırı olarak yurtdışına çıkaran kişi, beş yıldan on iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezası ile cezalandırılır" ifadelerini kullandı.

İcazetnamenin tarihi

30x38 cm. boyutlarındaki icazetnamenin tarihi 1879. Es-Seyyid Hafız Ömer Fahreddin Efendi'ye iki üstad hattat birden; Seyyid Ömer Faik Efendi ile birlikte Seyyid Abdullah Hafidi Muhsinzade Mehmet Paşa icazet vermiş. İcazet metninin üst satırında Neml Suresi'nin 30'uncu ayeti kerimesi sülüs oklu besmeleyle kaleme alınmış. Alt bölümde yer alan nesih iki satırda ise Efendimizin (sav) besmele-i şerife yazmanın faziletini belirten hadis-i şerifine yer verilmiş. İcaze hatla yazılan bölümlerde de Ömer Faik Efendi'nin ve Muhsinzade Mehmet Paşa'nın, Seyyid Fahreddin Efendi'ye yazı yazması, yazılarının altına ketebe koyması ve yazı sanatını öğretmesine ilişkin ruhsat metni yer alıyor. İcazetnamenin yazısı kadar tezhibi de özel. Rokoko ve Barok üsluplarında iç kısımlarda naif bir şekilde vazoda gül ve çiçek buketleri; dış pervazlarda da çağla yeşili üzerindeki asma yaprakları altınla bezenmiş, satır aralarında da beynessutur uygulanmış.