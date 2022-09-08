15 Amerika üniversitesine direk geçiş imkanı veren çift diploma fırsatı

C. merkezli Mentora American School'un Çift Diploma Programı ile online olarak aldıkları dersler sayesinde kendi lise diplomalarının yanı sıra Amerikan lisesi diplomasına da sahip olacak. Öğrenciler, bu diploma sayesinde ayrıca 15 Amerika üniversitesine de direk geçiş hakkı elde edecek.

BAU Global ailesinin bir üyesi olan, merkezi Washington, D.C.'de yer alan ve bütün programları online olarak verilen Amerikan K-12 okulu Mentora American School, bu yıl ilk defa Bahçeşehir Koleji öğrencilerine Çift Diploma Programı hizmeti verecek. Çift Diploma Programı ile öğrenciler, 13 adet lise kredisinin yanında 5 adet Mentora American School lise kredisini tamamlayıp toplam 18 krediyle hem Türk lise hem de Amerikan lisesi diplomasına sahip olacak. Tamamen çevrim içi, asenkron ve senkron eğitim modelleriyle öğrenciler; istedikleri yerden, istedikleri zaman öğretmenlik sertifikasına sahip Amerikalı öğretmenlerden derslerini alabilecek.

Hem 15 Amerika üniversitesine direk geçiş hem de burs imkanı

Çift Diploma Programı mezunları aynı zamanda Mentora American School'un International University Alliance ile birlikte gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde 15 Amerikan üniversitesine direkt geçiş hakkına da sahip olacak. Bu üniversitelere kabul aşamasında öğrencilerden herhangi bir dil yeterliliklerini belgelemeleri gereken sınav sonuçları ve başvuruları için gerekli olan kompozisyon yazma gerekliliği aranmayacak. Programın avantajları arasında öğrencileri için 1500 dolar veya daha fazla burs imkanı da bulunuyor.

“Türk öğrencileri için büyük bir fırsat”

Program hakkında bilgi veren Mentora Education Group Genel Müdürü Matthew Benton, “Mentora American School Washington, D.C. merkezli yüzde 100 akreditasyonlu bir okul. Şu anda Türkiye pazarına girmeyi planlıyoruz. İlk projemiz de Bahçeşehir Koleji ile ve amacımız lise öğrencilerine çift diploma imkanı sağlamak. Bu çift diploma Türk öğrencileri için aslında çok büyük bir fırsat. Hem kolejinden normal lise diplomasını alacak hem de online olarak katılım sağladığı Amerika okulumuzdan diploma sahibi olmuş olacaklar. Bu okul yüzde 100 Amerikan lisesi ve eğer yurtdışında eğitim hayatı düşünüyorlarsa bu diploma onlara büyük bir olanak sağlıyor” dedi.

Amerikalı öğretmenlerden yurtdışı eğitim müfredatına uygun dersler

Online olarak verilecek olan eğitim ile ilgili de ayrıntılar paylaşan Matthew Benton, “Öğrenciler online platformumuzdan asenkron olarak sistemde olan derslerin hepsini isterlerse bitirebilirler. Her zaman karşılarında Amerikalı bir öğretmenleri olacak. Karşılıklı geri bildirimlerle her zaman etkileşim içinde olabilecekler. İsterlerse de dersleri canlı olarak da takip edebilirler. Biz de buradan mentor hocalarla süreci hem takip edeceğiz hem de destek vereceğiz. Hem online dersler için hem de buradaki dersler için her zaman yardımcı olacaklar. Böylelikle öğrencilerimiz ekstra destek görecek” şeklinde konuştu.

Benton ayrıca açıklamalarına şöyle devam etti:

“Öğrencilerimiz lise eğitimi boyunca herhangi bir zaman diliminde bu programı bitirebiliyor. Program sonunda bu diplomalar ile de Amerika'nın en iyi üniversiteleri arasında yer alan 15 üniversiteye de doğrudan kayıt yaptırabiliyorlar. Herhangi bir dil sınavına girmeden, garantili verilen vize ve burslarla üniversite eğitimini Amerika'da devam edebiliyorlar. Bu program sadece o 15 üniversiteler için değil aynı zamanda tüm dünya üniversitelerinde geçerli olan bir diploma verdiği için de iyi bir referans olacak. Yani Amerika'da lise okuyan bir öğrenci diğer üniversitelerde diploması ile nelere sahip oluyorsa aynı şekilde bu diploma ile Türk lise öğrencilerimiz de bu imkanları elinde bulunduracak.”

Benton son olarak da Bahçeşehir Koleji ile başlanan çalışmanın tüm Türkiye'deki lise öğrencilerine uygulayabilecek şekilde devam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Sadece ABD'deki üniversiteler için değil tüm üniversiteler için önemli bir adım”

Mentora American School'un Washington, D.C.'de ikamet eden Kuzey Amerika operasyonlarının CEO'su olan Bruce Davis ise bu diplomanın sadece Amerika'daki üniversiteler için değil ayrıca dünyadaki tüm üniversitelerden kabul almada çok önemli bir adım olacağının altını çizdi. Bruce Davis, “Bu iş birliğindeki amacımız yüksek kaliteli eğitim çözümlerini başta Türkiye'de sonrasında da diğer ülkelerde olmak üzere öğrencilere sunmak. Bahçeşehir Koleji için şuanda üstün kalitede eğitimli olan Amerikalı öğretmenlerini ve onların eğitimlerini programa sunuyoruz. İngilizce olarak alınan ikinci bir diplomaya sahip olmak ABD'de eğitim almak isteyenler için büyük bir imkan sağlayacaktır. Temelde bir Amerikan lise diplomasına sahip olmak uluslararası tüm üniversiteler için önemli bir katkı sağlıyor. Okulumuz ile ABD'deki üniversitelerle aramızda çok saygın bağlantılarımız var. Bu diploma, ABD'de, Kanada'da, Avustralya'da ya da başka bir ülkeden iyi bir üniversiteden kabul almada çok büyük önem taşıyor. Sadece bu değil öğrenci aynı zamanda üniversiteye girdiğindeki başarısını da etkileyecek bir eğitim alacak. Sadece yurt dışı üniversiteleri için değil yurtiçi üniversitesi için de akademik anlamda katkı sağlayacaktır. 600 farklı içerikten oluşan dersten herhangi birini alabilme imkanı, online eğitim alma gibi avantajlarla öğrenci kendisine değer katmış olacak” dedi.