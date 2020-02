15 Avrasya ülkesi 'Bulut Bilişim' için Türkiye'ye geliyor

Avrasya'nın en büyük Cloud Teknolojileri organizasyonu olduğu belirtilen ‘Cloud Talk Global-2020', 'Connect withthe Future' sloganıyla 21 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşecek.

15 farklı ülkeden katılacak üst düzey sektör temsilcileri ve bulut bilişim profesyonellerini bir araya getirecek olan Cloud Talk Global-2020 Konferans ve Fuarı, 21 Nisan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Bulut teknolojisinin kapsamlı olarak konuşulacağı etkinlik Avrasya'nın da bu sektöre yönelik en büyük etkinliği olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

Türkiye'yi bulut bilişim sektöründe teknoloji ve inovasyonun pazarlama-iletişim merkezi yapmayı hedefleyen fuarın, bulut bilişim özelinde düzenleyeceği konferans ve fuarla sektörün önemli isimlerini bir araya getireceği bildirildi.

''Türkiye için Avrasya bölgesi büyük ve yeni bir pazar''

Türkiye'de bilişim sektörünün her geçen yıl ciddi bir büyüme kaydettiğini açıklayan Cloud Talk Global Kurucusu Burkay Yapağcıoğlu, ''2014 yılında 22,1 milyar TL olan bilgi teknolojileri sektörünün mali büyüklüğü, 2018 yılında 44,7 milyar TL'ye yükseldi. Son 5 yılda yüzde 100'ün üzerinde büyümeye işaret eden bu rakamı oluşturan bileşenlere baktığımızda; donanım harcamaları 17,1 milyar TL, yazılım harcamaları 18,3 milyar TL ve hizmet harcamaları 9,4 milyar TL olarak öne çıkıyor. 2017 - 2018 dönemini kıyasladığımızda ise ülkemizdeki Teknokent sayısı yüzde 17.4'lük büyüme ile 81'e, çalışan sayısı ise yüzde 13.9 büyüme ile 51 bin 574'e yükseldi. Ülkemizin bilgi teknolojileri ihracatına baktığımızda ise 2018 yılında 352 milyon TL donanım, 3 milyar 719 milyon TL yazılım ve 316 milyon TL. Hizmet ihracatı gerçekleştirdiğimiz ve bu ihracatların bölgelere göre dağılımında ise Asya Pasifik ülkelerinin yüzde 4, AB dışı Avrupa ülkelerine ise yüzde 5'te kaldığı görünüyor'' dedi.

''Türkiye bulut bilişimde ABD ve Batı Avrupa'ya alternatif olacak''

Fuar ile 15 farklı ülkeden 2 bini aşkın katılımcıyı ağırlayacaklarını belirten Yapağcıoğlu, ''Türkiye'de onlarca bulut bilişim firmamız olmasına rağmen bulut bilişim sektörü adı altında ilk kez gerçekleştireceğimiz bu fuar, sadece Türkiye için değil; Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Belarus, Bosna Hersek, Arnavutluk gibi pek çok bölge ülkesi için de büyük bir fırsat. Özellikle konferans konuşmalarımızda ABD ve Batı Avrupa merkezli teknoloji şirketlerinin ağırlıklı olduğu bulut bilişimde bölgenin ihtiyaçlarını anlayan, maliyet avantajı ve yüksek Ar-Ge kabiliyetiyle global rakipleri arasındaki farkları hızla kapatan Türkiye'nin, bölge ülkeleri için de hem bir çözüm ortağı hem de alternatif pazar olma potansiyelini vurgulayacağız'' diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, bulutta yükselen trendler ve en iyi uygulamalar, dijital dönüşümde uzun vadeli bulut stratejileri, yeni nesil cloud altyapı teknolojileri, çoklu bulut stratejileri ve şirketlerdeki adaptasyonu, 'Edgeto Cloud Computing' stratejileri , 'Intelligent IoT Edge Appliance' ve uygulama alanları, Cloud Native IT Altyapılarının geleceği, Veri Merkezi Optimizasyonu ve Cloud yapılara geçiş, Cloud ürün geliştirme ve Dev Ops'da son yenilikler, Mikroservis ve Container teknolojilerindeki son durum konuşulacak. Üst düzey IT yöneticileri, IT danışmanları, network yöneticileri, sistem yöneticileri, veri merkezi uzmanları, bulut mimarları, güvenlik yöneticileri, geliştiriciler ve ürün yöneticilerinin katılacağı etkinlikte bulut servis sağlayıcılardan 36 üst düzey yönetici konuşmacı olarak sahnede olacak.