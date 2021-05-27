1.5 milyonluk kalkan balığı ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, izinsiz avlanarak Türkiye'ye getirilmek istenen bin 270 adet kalkan balığına el koydu. Yaklaşık 1.5 milyon değerindeki balıklar Sosyal Market'e bağışlandı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Sosyal Market, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, izinsiz avlanarak Türkiye'ye getirilmeye çalışılan bin 270 adet kalkan balığına el koydu. Değeri yaklaşık 1.5 milyon olan balıklar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market'e bağışlandı.

3 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtılacak

Sosyal Market ekipleri tarafından özenle temizlenen kalkan balıkları, paketlenerek Sosyal Market'in raflarında yerlerini aldı. Dağıtımına başlanan kalkan balıkları ile 3 bin ihtiyaç sahibi ailenin yüzü gülecek.