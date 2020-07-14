15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin davaların avukatlarından açıklama

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi davalarında şehit ve gazi yakınlarını temsil eden avukatlar basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, 275 fiili darbe girişimi davasında bin 315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bin 217 sanığa müebbet, bin 598 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde süreli hapis cezası verildiği belirtildi.

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Darbe girişimine ilişkin davalarda şehit yakınları ve gazileri temsil eden avukatlar Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Darbe girişinin üzerinden 4 yıl geçtiğini söyleyerek sözlerine başlayan Darbe Davaları Platformu Başkanı avukat Mehmet Alagöz, “Yaklaşık 289 fiili darbe davası açılmıştı. Bizler bu davaları müdahil avukatları olarak, 250'ye yakın avukat arkadaşımız ile takip ettik. 56 ilimizde darbe yargılaması yapıldı. 289 davadan, şu anda derdest olan 15 fiili darbe davası. İstanbul'da şehit ve gazilerimizin bulunduğu davaların ilk derece mahkemelerindeki birinci aşamaları tamamlandı. Ancak tefrik edilen firari sanıklarla ilgili ve kısmi bozmalarla ilgili 15 dava devam etmekte” ifadelerini kullandı.

“Bu davaları başından sonuna kadar takip ettiler”

Ankara'daki darbe girişimi davalarına ilişkin bilgi veren avukat Alagöz, “Ankara'da da darbenin merkez üssü konumunda olan Akıncı Üssü, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası halen devam ediyor ve savcılıklar esas hakkındaki mütalaalarını açıkladılar. Sanıkların esas hakkındaki son savunmaları alınıyor. Aramızda bu davayı başından sonuna kadar takip eden meslektaşlarım var ve hepsi şehit yakınları, gaziler ve müdahil kurumlar adına bu davaları başından sonuna kadar takip ettiler. Ben öncelikle 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum ve meslektaşlarımıza bütün kamuoyu önünde teşekkür ediyorum” dedi.

“Şehit ailelerimizle, gazilerle birçok dava salonunda beraber olduk”

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ise, “Dava süreçlerinde şehit ailelerimizle, gazilerle birçok dava salonunda beraber olduk. Onların o haklı haykırışına en azından, o sıkıntılarına, o yaralarına merhem olmaya çalıştık ama şunu bilmek lazım tabii, ne olursa olsun şu an giden canları var, ne olursa olsun gazilerimizin bir kısmının geriye gelmeyecek uzuv kayıpları var ve hala tedavisi devam eden aslında ruhsal manada, bir rehabilite süreçleri var. Allah onlardan razı olsun diyorum. Tabii şu an burada vatan, millet sevdalısı, fedakar avukatlarımızla beraberiz. Darbe davalarını başından bugüne kadar ve hatta bugünden sonra takip edecek avukatlarımızla” dedi.

“İnfaz süreçlerini hassasiyetle takip etmemiz lazım”

Konuşmalarının devamında Şebik, “Tabii her 10 yılda bir gördüğümüz darbelerle, aslında ilk defa bir şeye şahitlik ediyoruz o da, bu darbe sürecinin suçüstü yakalanıp, bir yargıya teslim edilme süreci ve yargıda bu sürecin artık infaz sürecini görmüş oluyoruz. Bu manada tarihi bir an. Niye? Eğer biz 1960'ta da bu darbeyi yapanların da bu şekilde suçlarını veriyor olsaydık, bir daha bir darbeyi düşünen zihin kalmayacaktı. Bundan sonraki süreçte sadece biz 15 Temmuz Derneği olarak değil, avukatlar olarak da değil aslında millet olarak bizim bu infaz süreçlerini de aynı bu şekilde, bu hassasiyetle takip etmemiz, takip ettiriyor olmamız lazım” diye belirtti.

“İnşallah hakkeden herkesin hak ettiği sonucu alacağı bir yargılama olur”

Davaları başından sonuna kadar takip ettiklerini dile getiren Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, “Bu davaların en başından sonuna kadar üye arkadaşlarımızla, avukat arkadaşlarımızla ve destek vermek isteyen diğer avukat arkadaşlarla bu sürecin, hakkedenin hak ettiği cezayı alması için bulunmaya çalıştık. Biz darbeyle 1960'ta hesaplaşamadık, 1970'de hesaplaşamadık, 1980'de hesaplaşamadık 28 Şubat darbesiyle de 30 yıl sonra hesaplaşmaya kalktık. Ama ilk defa bizim elimizde şu fırsat var, 2016'da 15 Temmuz'da darbeyi yapanlarla sıcağı sıcağına hesaplaşma imkanımız var. Savunma olarak, avukatlar olarak üzerimize düşeni burada yapmaya çalıştık. İnşallah yapmaya çalıştığımız bu faaliyet, ileride bu ülkenin yüz akı olarak önümüze gelecektir diyoruz. Kendimiz için değil, torunlarımız için gelecek kuşaklar için bu faaliyetin içerisindeyiz. İnşallah hakkeden herkesin hak ettiği sonucu alacağı bir yargılama olur” dedi.

“Gönüllü hukuk insanlarının büyük özverisi ile yargılama süreçleri yürütülmüştür”

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu adına açıklama yapan avukat Ömer Faruk Karagüzel, “Terör örgütünün milletimize karşı gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde Marmaris'te 2, İstanbul'da 99 ve Ankara'da 150 kişi olmak üzere toplamda 251 kişi şehit olmuş, 2 binden fazla vatandaşımız yaralanmıştır. Hain darbe girişimine karşı baştan sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletimizin cesur direnişi ile ağır silahlara, tanklara, savaş uçaklarına, toplara ve her türlü saldırıya karşı bedenini siper ederek akamete uğratmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılama süreçlerine hızlıca başlanmış, darbeci hainlerin hukuk önünde adil bir şekilde yargılanıp, en ağır cezaları almaları için gönüllü hukuk insanlarının büyük özverisi ile yargılama süreçleri yürütülmüştür” ifadelerini kullandı.

“Yargılamaların büyük kısmı tamamlanmıştır”

Konuşmasının devamında avukat Karagüzel, “Bugün gelinen noktada darbe teşebbüsünü planlayan, katılan, aktif eylemlerin içerisinde bulunmak üzere kışlalardan çıkan örgüt mensupları ile illegal yöntemlerle kamu imkanlarını örgüt lehine kullanarak suç işleyen örgüt mensupları hakkında ilk derece Mahkemelerindeki yargılamaların büyük bir kısmı tamamlanmıştır. İstinaf ve Yargıtay süreçleri ise devam etmekte olup tüm yargılama aşamaları şehit yakınları, gaziler ve milletimiz adına yakından takip edilmektedir. Yargıtay aşamasında görülen bazı dosyalar ise usul yönünden bozularak ilk derece mahkemelerinde yeniden görülmektedir” dedi.

“14 davanın yargılamaları devam etmektedir”

Davalar hakkında bilgi veren avukat Karagüzel, “15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 57 ilde darbe yargılamaları yapılmış olup Türkiye genelinde toplam 289 fiili darbe davası görülmüştür. Mahkemelerce yapılan tefrikler, istinaf ve Yargıtay aşamalarındaki kısmi bozulmalar sonrasında dava sayısı 300'ü aşmış durumdadır. Başlangıçta açılan 289 fiili darbe davasından 275'i ilk derece mahkemelerinde karara bağlanmış olup 14 davanın yargılamaları halen devam etmektedir” diye belirtti.

“54 dava tüm aşamalardan geçerek kesinleşmiş durumdadır”

Konuşmalarının devamında avukat Karagüzel, “Ankara ilinde ise darbenin merkez üssü olarak kullanılan Akıncı Üssünde gerçekleşen olaylara ilişkin 469 sanıklı Akıncı Üssü Davası, 142 sanıklı Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası ve 535 sanıklı Muhafız Alayı Davası devam etmekte olup bu davalarda da sanıklar son savunmalarını yapmaktadırlar. 289 fiili darbe davasından 14 dava ilk derece mahkemesinde derdest olup 10'u gerekçeli karar aşamasındadır. 56 dava İstinaf aşamasında, 155'i ise Yargıtay aşamasındadır. 54 dava ise tüm aşamalardan geçerek kesinleşmiş durumdadır” diye konuştu.

275 davada 7 bin 376 sanık hakkında karar

Türkiye'de ilk derece mahkemelerince 275 fiili davada 7 bin 376 kişi hakkında karar verildiğini belirten avukat Karagüzel, “Yargılamalarda masumların ayıklanması, suçlu olanların ise hak ettikleri ceza ile cezalandırılması arzusu ve çabası içindeyiz. Mahkemelerde de bu ayıklama çabasının bulunması, her sanığın eyleminin ayrı ayrı ortaya konulması bizleri de müdahil avukatlar olarak memnun etmektedir” diye belirtti.

Darbe girişimi davalarının verileri paylaşıldı

Basın açıklamasında yer alan verilere göre İstanbul'daki darbe girişimi davaları, ilk derece mahkemelerince karara bağlandı. İstinaf ve Yargıtay süreçlerinin devam ettiği davaların yanı sıra firari sanıklar veya eksiklikler nedeniyle tefrik edilen ve kısmi olarak bozulan 15 dava ise devam ediyor. 275 fiili darbe girişimi davasında 7 bin 376 sanık hakkında karar verildi. Kararlarda bin 315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bin 217 sanığa müebbet, bin 598 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde süreli hapis cezası, 2 bin 692 sanığa beraat, 554 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi.

Davalarda yargılanan sanıklardan 130'u generallerden oluşurken, bu generallerin 72'si ağırlaştırılmış müebbet, 20'si müebbet, 18'i süreli hapis cezası olmak üzere 110 general hakkında mahkumiyet kararı verildi. Davalarda yargılanan 20 general ise beraat etti. Yargılanan subaylardan 900'ü ağırlaştırılmış müebbet, 429'u müebbet, 689'ı süreli hapis cezası alırken, 408'i ise beraat etti.