15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü hareketliliği devam ediyor

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler dönmeye, bayram dolayısıyla İstanbul'a gelenler de gitmeye başladı. Bayram dönüşü hareketliliği yaşayan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı tatili bitimi ile vatandaşlar 9 günlük tatilin ardından geri dönüşler için otobüsleri tıklım tıklım doldurdu. Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler döndü, bayram tatili dolayısıyla İstanbul'a gelenler de gitmek için otogarda otobüslerini bekledi. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu devam ediyor.

"Sevdiklerimizi gördük ya her şeye değer"

İki gün yolculuğun ardından İstanbul'a ulaşan Behzat Dağ, "Bayram dönüşü, Van Erciş'ten yaklaşık 2 gün yolculuğun ardından İstanbul'a varabildik. Trafik bayağı yoğundu. Herkesin geçmiş Kurban Bayramını en içten dileklerle kutlarım. Her zamanki gibi ailemi gördüm. Sevdiklerimizi gördüm. Bayram güzeldir, her zamanki gibi hoş geçti. Yoğunluk vardı, trafik sıkışıktı ama yine de her şeye rağmen güzel geçti. Sevdiklerimizi gördük ya her şeye değer diyebiliriz" dedi.

"Yollar bayağı kalabalık"

Ek sefer ile bilet alabildiğini söyleyen Sinan Tuncil, "Türkiye'nin öbür ucundan geliyorum Van'dan geliyorum. Bayramı tatili için gittim hem çocuğum da oradaydı onu yanıma aldım. Ailem burada eşim oradaydı. Biz buraya geldik tatilde o da sonra buraya gelecek. İlk etapta zorlandım, her gün takip ediyordum ek sefer bulunca hemen 4 gün öncesinden biletimi aldım. Yollar bayağı kalabalık, Bolu'da, İzmit'te, Düzce'de çok kalabalıktı. Bolu tarafında 1 saati buldu. Tesislerde de yoğunluk olduğu için bayağı bir sıkıştırdı ondan kaynaklı" şeklinde konuştu.