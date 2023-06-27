15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram öncesi yoğunluk yaşandı. Bayram tatili için son güne kalan vatandaşlar, ek seferler ile seyahat etmek için otogara geldi.

Kurban Bayramı tatilinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Son güne kalan vatandaşlar, seyahat firmalarının ek seferlerini kullanarak gidecekleri yere doğru yola çıktı.

Bayram için Van'a giden Volkan Gündoğdu, “Bayram tatili için Van'a gidiyoruz. Uzun bir çalışma döneminden sonra tatil yapmayı hedefliyoruz. Bilet bulamadık, bayram dolayısıyla çok yoğunluk var. Uçak seferleri de doluydu. Otobüs bileti de şansa bulundu” dedi.

Öte yandan, otogardaki yoğunluğun bayram sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.