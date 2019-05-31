15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otogarda oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirecek olan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluğa neden oldu. Çok sayıda vatandaşın seyahat etmek için otobüsleri tercih etmesiyle otogarda bayram hareketliliği başladı. Otogarda otobüslerin oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi.

“Her yer dolmuş, yoğun”

Edirne'ye gideceğini ancak bilet bulamadığını ifade eden bir vatandaş, “Edirne'ye doğru gidiyordum ama bilet bulamadığım için Çorlu'ya gitmek zorunda kaldım. Çorlu'dan bulabilirsem Edirne'ye gitmeye çalışacağım. Her yer dolmuş, yoğun” diye konuştu.

Bayram dolayısıyla yolculuk yapmak için otogara gelen bir vatandaş da, “Yoğunluk var, girerken yarım saat sürdü, çıkışta nasıl olur bilemiyoruz. Kahramanmaraş'a gideceğiz” ifadelerini kullandı.