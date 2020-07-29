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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul dışına gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul dışına gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu.


Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul dışına gitmek isteyen vatandaşlar akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarına akın etti. Gündüz saatlerinde önceki yıllar göre boş kalan otogarda, akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Otogarda otobüsünün kalkacağı vakti bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını unuttukları ve bazı vatandaşların da maskeyi çenesinin altında taktığı görüldü.

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