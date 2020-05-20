15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çay hasadı yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Karadeniz'in çeşitli illerine çay hasadı için giden yolcular yoğunluk oluşturdu. Gün boyu Rize, Trabzon ve Giresun gibi illere düzenlenen seferlerin yarın da sürmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çay hasadı için vatandaşların yola çıkabileceğini açıklamasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. Başta Rize olmak üzere Karadeniz'in çeşitli illerine gitmek üzere otogara gelen vatandaşlar için gün boyu sefer düzenlendi. Otobüsler korona virüs önlemleri nedeniyle 21 yolcuyla yola çıkarken, otogardaki çay hasadı yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.

"Çayların kesilme dönemi gelmiş. Biz de gidip toplayacağız”

Çay bahçelerine gitmek üzere Trabzon Sürmene'ye yola çıkan Adem Çebi, “Çay toplamaya gidiyorum. Arkadaşlar telefonla görüntüsünü çekip attılar tarlaları. Çayların kesilme dönemi gelmiş. Biz de gidip toplayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a izinden dolayı teşekkür eden Kenan Velioğlu, “Yerlerimize gidiyoruz. Teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza. Bize izin verdi, böyle bir şans tanıdı. Kendi yerlerimizi Gürcüler toplamadan biz yapacağız” diye konuştu.