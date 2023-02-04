İhlas Haber Ajansı

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi

İstanbul genelinde beklenen kar yağışı ve kış mevsimi şartları dolayısıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

Denetimde sürücülerin kurallara uyduğu görüldü.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekipleri vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için otobüslerde kış lastiği takılı olup olmadığını kontrol etti. Kumpas aleti ile lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü. Diş derinliğin 4 mm olmasına dikkat edildi. Ekipler bir yandan sürücülerin kimlik bilgilerini kontrol ederken, araçlarda kış lastiği olduğu görüldü.

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