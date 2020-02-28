İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 Temmuz Esenler Otogarı'nda mülteci yoğunluğu

Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı almasının ardından İstanbul’da bulunan mülteciler 15 Temmuz Esenler Otogarı’na akın etti.

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı almasının ardından İstanbul'da bulunan mülteciler 15 Temmuz Esenler Otogarı'na akın etti. Yoğunluk nedeni ile Edirne yönüne gidecek otobüsler hınca hınç dolduğu görüldü.


Sınır kapılarının açılacağı haberinin ardından sabah erken saatlerde 15 Temmuz Esenler Otogarı'na gelen mülteciler otogarda yoğunluk oluşturdu. Mültecilerin Avrupa'ya geçmek için Edirne yönüne giden otobüsleri hınca hınç doldurduğu görüldü. Bilet alarak otobüse binen mülteciler, Edirne yönüne doğru hareket etti.


Yoğunluk hakkında bilgi veren bir otobüs kaptanı Serkan Baykara, "Şu anda Edirne seferini yapıyoruz. Edirne gidişleri çok yoğunuz. Dün akşamdan beri çok yoğunuz. Ek seferler açtık. Yolcularımızın yüzde 80'ini mülteciler oluşturuyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.