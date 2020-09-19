15 Temmuz Gazileri Derneği Başkanı Bulut: "Önümüzü kesmek için kafamıza vuruyorlar"

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, Gaziler Günü'nde 15 Temmuz gazileri ile bir araya geldi. Birlik beraberlik mesajları veren Bulut, Türkiye'nin bir cenderenin içerisinden geçtiğini vurgulayarak, "Bir dev uyandı. Bunu emperyalistler görüyorlar. Bizim önümüzü kesmek için de özellikle son yıllarda zirveye çıkarmamak için kafamıza vuruyorlar" dedi.

15 Temmuz gazileri, Gaziler Günü nedeniyle düzenlene programda bir araya geldi. Programda konuşan 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, birlik beraberlik mesajları verdi. Türkiye'nin kendi içerisinde birlik olması gerektiğini söyleyen Bulut, "Doğu Akdeniz'de bizimle mücadele etmeye çalışan bir avuç topluluklar var. Gerçek manada tükürüğümüzle boğacağımız Yunanistan'ın bize kafa tutmasının sebebi bizim içimizdeki çatlak seslerdir. Bu seslerin giderilmesini temenni ediyoruz. 15 Temmuz'dan sonra özellikle Yenikapı mitinginden sonra sanki bizi birileri ülkenin yarısına bir şey vaat etti. 'Bunlar gitsinler siz yönetin' dediler. Ama bu çok doğru değil, eğer biz varsak, biz birlikteysek bu güç var. Aksi halde Suriye'yi görüyoruz, Irak'ı görüyoruz. Biz gücümüzü birlik ve beraberliğimizden alıyoruz, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız” dedi.

"Bir dev uyandı"

Türkiye'nin son dönemde büyük bir cenderenin içinden geçtiğini belirten Bulut, “Türkiye'nin bir cendereden geçtiği doğru. Bunun sebebi biz uyandık, yani bir dev uyandı. Bunu emperyalistler görüyorlar. Bizim önümüzü kesmek için de özellikle son yıllarda zirveye çıkarmamak için kafamıza vuruyorlar. Tamam onlar görevlerini yapıyorlar ama biz içimizde birlik ve beraberliğimizi sağlayamıyoruz. Biz Gaziler olarak buna üzülüyoruz. Çünkü bölünürsek yok oluruz ama bir ve birlikte olursak her zaman daha iyi oluruz güçlü oluruz birlikte Türkiye oluruz" ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz'de bulunan enerjiye çok sevindik"

Doğu Akdeniz'de doğalgaz rezervinin bulunmasına çok sevindiklerini belirten Bulut, “Akdeniz'e sınırı olmayanlar gelip bizimle uğraşıyorlar, neden çünkü geçmişten alacakları bir intikam var. Bizi orada tutmak istemiyorlar. Bizi Kaş sınırına esir almak istiyorlar. Biz de o prangaları kırdık, daha önce ne acıdır ki 100 yıldır gemimiz yok, şimdi 4 tane dünyanın en ileri teknolojisine sahip arama gemilerimiz var" dedi.

"Tabipler Birliği insanların ölmesinden mutlu mu olacak"

Tabipler Birliği'nin yaptığı açıklamaları da doğru bulmadıklarını belirten Bulut, “Bir de pandemi sürecinden geçiyoruz. Pandemi sürecinde iyi yönetiliyoruz ama bir kez daha söylüyoruz Tabipler Birliği'ne 'Milleti terörize etmeyin, kutuplaştırmayın. Kimsenin eline bir şey geçmez. Daha çok ölüm arzusunda olmayın, iyi bir bakanımız var, çalışıyor. Doğruları söyleyin bu millet bizim, ölürsek hoşunuza mı gidecek' diyorum. Onları dürüst olmaya davet ediyorum. Tabiplik ruhuna yakışır davranmaya, o bileklerindeki kara lekeyi çıkarmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.