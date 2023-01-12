15 Temmuz Kahramanlarına Mektup Yarışması'nın ödülleri verildi

Yazdıkları duygu dolu mektuplarla dereceye girenler ödüllerini aldı.

Öğrenciler, 15 Temmuz'un kahramanları için duygu dolu mektuplar yazdı. Sultanbeyli Belediyesi, 15 Temmuz Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “15 Temmuz Kahramanlarına Mektup Yarışması”nın ödül töreni Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Onlarca öğrenci o gecede şehit ve gazi olan kahramanlar için duygularını satırlara döktü. Yapılan yarışmaya yurt içi ve yurt dışından bin 374 mektup ile başvuru yapıldı.

Ortaokul kategorisinde ödüller sahiplerini buldu

Ortaokul kategorisinde Özel İleri Toplum Aşaması Ortaokulu'ndan Leyla Engin birinci olurken, Düzce Özel Su Damlası Ortaokulu öğrencisi Yağmur Rağde Bayer 2'nci, aynı kategoride Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu öğrencisi Tuğçe Kadı 3'üncü oldu. Ortaokul kategorisinde jüri özel ödülünü Şehit Hilmi Bardakçı Ortaokulu öğrencisi İbrahim Büyükkuşçu alırken jüri özendirme ödülünü ise Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Asya Sezer aldı.

Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlandı

Lise kategorisinde ise Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Çakır 1'inci, Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi öğrencisi Fatma Şanlı 2'nci, Kastamonu Göl Anadolu Lisesi öğrencisi Cansu Yamaner ise 3'üncü oldu. Bu kategoride jüri özel ödülü Savur Nuri Çıngıllıoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Sema Nur Sungu'nun, jüri özendirme ödülü ise Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşe Nur Yavuz'un oldu.

Maarif Okulları Kategorisinde ise Afgan Türk Maarif Okulları öğrencisi Adibullah Azimi 1'inci, Hala Sultan İlahiyat Koleji'nden Fatma Kurtoğlu 2'nci, yine Afgan Türk Maarif Okulları'ndan Wasiqullah Samadi üçüncü oldu. Aynı kategoride jüri özel ödülünü Afgan Türk Maarif Okulları-Mezar-ı Şerif öğrencisi Naweedullha Aminoghlo, jüri özendirme ödülünü ise Bağdat El-Mansour Maarif Okulu Abdullah Al-Mashhdani aldı.

“15 Temmuz gecesi sadece bir darbe değil bir işgal girişimiydi”

Ödül töreni sonrası konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Tüm Türkiye ve dünyada yaptığımız bu çalışmayı önümüzdeki yıl da büyüterek devam ettireceğiz. Amacımız 15 Temmuz'da 252 evladımızı şehit eden binlerce evladımızı yaralayan alçakları ve onlarla birlikte iş tutan küresel güçlerin ne olduğunu unutmamak, unutturmamak ve her daim bu ruhu canlı tutmak. 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe değil bir işgal girişimiydi. Bu işgal girişimini, kıymetli Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz sokaklara dökülerek üzerlerine yağdırılan mermilere rağmen Rabbimizin yardımıyla atlatmıştır” diye konuştu.

Ödül töreninin ardından Uğur Işılak verdiği konserde katılımcılar için türkülerini seslendirdi.