15 Temmuz Şehitler Köprüsü deprem sonrası havadan görüntülendi

Köprüde deprem nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadığı, hasarlı olduğu iddia edilen kısmın bayrak asmak için kullanılan platform olduğu anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyada yapılan paylaşıma tepki göstererek, “Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil” dedi.

İstanbul'da bugün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde depremden kaynaklanan hasar meydana geldiği iddia edilerek bir fotoğraf paylaşıldı. Ancak fotoğrafı paylaşılarak hasarlı olduğu iddia edilen kısmın köprüye bayrak asmak amacıyla kullanılan bir platform olduğu anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyada yapılan paylaşıma tepki gösterdi. "Köprüyü kullanmayın, köprülerin halatları koptu" ifadeleriyle yapılan paylaşıma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış, bu tweet'te 'köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu.' Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil” dedi.