15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım platformu drone ile görüntülendi

İstanbul'da dün yaşanan deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün zarar gördüğüne ilişkin yayınlanan fotoğrafın sırrı çözüldü. Fotoğrafta yer alan ve köprünün bakımı için kullanılan platform, drone ile görüntülendi.

İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çekilen bir fotoğrafı ile hasar oluştuğu iddiası gündeme gelmişti. Köprüdeki fotoğrafın sırrı çok geçmeden çözüldü. İstanbul Valiliği söz konusu fotoğrafta yer alan görüntünün köprünün bakımında kullanılan platform olduğunu açıkladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yer alan bakım platformu drone ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde köprünün hiçbir kısmında hasar oluşmadığı gözler önüne serildi. Köprünün üzerinde bir görevli koşarak bütün köprüyü kontrol ettiği görüldü.