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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 2 kişi intihara kalkıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2 kişi intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 2 şahsın işyerleri kapanınca paralarını alamadıkları için intihara kalkıştığı öğrenildi.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2 kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı.


İntihar girişiminde bulunan 2 kişinin işyerleri tarafından alacakları paranının ödenmemesinden dolayı intihara kalkıştığı öğrenildi.


Polis uzun uğraşlar sonucu 2 şahsı köprüden indirerek gözaltına aldı.

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