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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi yapıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.


Korona virüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'da da denetimler arttırıldı. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim sırasında ise uzun araç kuyruğu oluştu.

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