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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde önce aracını ateşe verdi, sonra köprüden atladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ortasında bir kişi önce otomobilini yaktı, ardından köprüden atladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında bir kişi önce otomobilini yaktı, ardından köprüden atladı. Otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ekipler şahsı bulmak için çalışma başlattı.



Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine ilerleyen B.K. (46) isimli bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu. Trafiğin aktığı sırada aracından inen B.K., bir anda otomobilini ateşe vererek köprü korumalarının diğer tarafına geçip atladı. Durumu gören vatandaşlar, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Gelen bilgi üzerine harekete geçen polisler, aracın bulunduğu yere gelerek Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na trafiğin akışını keserken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin yaptıkları müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, ekipler köprüden atlayan şahsı bulmak için çalışma başlattı.

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