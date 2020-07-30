15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis çocuklara düdük ve çikolata ikram etti

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası Kuzey Köprü girişinde trafik kuralları ile ilgili mesajlar içeren çikolata, kırmızı düdük ve "öncelik yayanın öncelik hayatın" konularını içeren el broşürleri dağıttı. Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında köprüde aynı zamanda drone ile denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Köprüsü Edirne istikameti eski turnike alanında Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi yaptı. Araçlar durdurularak, sürücülere trafik kuralları ile ilgili mesajlar içeren çikolata ve "öncelik yayanın, öncelik hayatın" konularını içeren el broşürleri dağıtıldı. Araçta çocuklara ise ebeveynlerinin trafik kurallarına uymaması durumunda onları uyarmaları için kırmızı düdük verildi. Denetimde sürücülere sürüş boyunca emniyet kemeri takmaları, aşırı hızdan kaçınmaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları konusunda bilgilendirilme yapıldı. Köprü üzerindeki denetime İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri de drone ile destek verdi.

Trafik Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Demet Çıktlak, “İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında şehrin başta yoğun noktalarında, ana arterlerinde, köprülerde, tünellerde, şehrin giriş çıkış noktalarında birçok tedbir planımız var. Bu noktalarda hem trafik ekiplerimiz, hem motorize unsurlarımız hem de personellerimizi görevlendirdik. Bunlara ilaveten büro personellerimizle Kurban Bayramı süresince trafik ekiplerimizi takviye ettik. Aynı zamanda havadan drone ve helikopterle de trafik denetimlerimizi arttırdık. Bugün burada gerekli uyarılarımızı yaparken minik misafirlerimize kırmızı düdüklerimizi teslim ettik. Bizim gönüllü trafik polislerimiz ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerinde biz varmışçasına düdükleriyle ebeveynlerini ikaz eden trafik polislerimize kırmızı düdüklerini teslim ettik. Bunun yanı sıra bu elimizde gördüğünüz kutuda trafik kurallarını hatırlatan çikolatalarımızı ikram ettik” dedi.

Çikolata ve düdüklerini alan çocuklar trafik polislerine teşekkür etti.