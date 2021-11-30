15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yasağa uymayan 15 motosikletliye ceza

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelik yapılması, motosiklet ve elektrikli scooterlerın kullanılmasının yasaklanmasının ardından trafikte denetimler gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yapılan denetimde yasağa rağmen trafiğe çıkan 15 sürücünün motosikletleri bağlanarak otoparka çekildi. Sürücülere ise kabahatler kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan karar gereği, bugün saat 18.00'a kadar motokuryelik yapılması, motosiklet ve elektrikli scooterlerın kullanılması yasaklandı. Alınan kararın ardından İstanbul'da bazı noktalarda motokuryelere ve elektrikli scooterlara yönelik denetim gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde de denetim yapıldı.

Denetimler kapsamında, yasağa rağmen trafiğe çıkan 15 motosiklet sürücüsü durduruldu. Sürücülerin motosikletleri çekiciye alınarak Yediemin Otoparkına çekilmek üzere götürüldü. Motosiklet sürücüleri hakkında ise kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Motosikletlerinin çekici ile götürülmesiyle körpüde kalan sürücülerden kimi yürüyerek gideceğini kimisi de toplu taşıma kullanmak zorunda kalacağını belirtti.

"Nasıl gideceğimi bilmiyorum"

Motosiklet sürücüsü Kadir Cangür, "Ben gece on ikide geçtim buradan. Fakat bu saatte döndüm. Fakat yasak varmış aynı zamanda. Haberimiz yoktu. Motorlar bağlanacak ceza yiyeceğiz. Ne olacağını bilmiyorum. İstanbulkart'ım da yok benim. Kullanmıyorum çünkü İstanbulkart'ı. Nasıl gideceğimi bilmiyorum. O da belirsiz. Durum sıkıntılı. Umarım bir daha bu şekilde şeyler yaşanmaz. Daha erken haber verilir diye düşünüyorum" dedi.

"Köprüden daha rüzgarlı havada geçtik"

Mustafa Açıkgöz ise, "Her şeyi takip etmek zorunda değiliz ki motor ile köprüden akşam daha rüzgarlı havada geçtik. Doğru mu? Değil belki ama yani ne yapabiliriz? Bizi böyle bağlamaları pek mantıklı gelmedi. İşimiz gücümüz var. Öyle bir hava yok yani. Güzel bir şey yapıyorlar. Kendileri açısından ama bize güzel yansımadı. Kaldık burada, motor bağlandı. Peşinde koşacağız. Söylenecek bir şey yok. Bekleyecek bir şey yok, eve gideceğim yürüyerek" dedi.