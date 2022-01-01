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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki havai fişekli yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki havai fişekli yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi.


Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2022'ye girildiği ilk dakikalarda köprüyü kullanan sürücüler havai fişek gösterisi altında ilerledi. Köprünün ışıl ışıl görüntüsünün yanında havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Doyumsuz manzara oluşturan o anlar havadan görüntülendi.

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