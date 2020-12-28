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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza trafiği felç etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana gelen trafik kazası nedeniyle E-5 Karayolu’nda trafik durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazası nedeniyle E-5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. Araçlardan birinin yan yattığı kaza kaldırılırken Anadolu Yakasına geçiş istikametinde oluşan yoğun trafik, drone görüntülendi.



Kaza, saat 07.45 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden iki araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışarak kaza yaptı. Araçlardan birinin yan yattığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kazaya karışan araçlar, olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası'na geçiş istikametindeki trafik yoğunluğu devam ediyor.

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