İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görüntülerine döndü

İstanbul’da trafik akşam saatlerinde korona virüsten önceki alışılmış yoğunluğuna döndü.

İstanbul'da trafik akşam saatlerinde korona virüsten önceki alışılmış yoğunluğuna döndü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik kameralara yansıdı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle bir süredir İstanbul trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşanmıştı. Ancak akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaydedilen görüntülerde trafiğin yavaş yavaş eski günlerine dönüş sinyali verdiği görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iş çıkış saati yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. Köprüde yaşanan yoğun trafik ‘eski günlere geri mi dönüyoruz' sorusunu akıllara getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.