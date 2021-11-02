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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan adamın cesedi Üsküdar'dan çıkarıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan Ahmet Çakır hayatını kaybetti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan Ahmet Çakır hayatını kaybetti. Çakır'ın cansız bedeni ekipler tarafından Harem tahlisiye bot istasyonundan karaya çıkarıldı. Çakır'ın kardeşi olay yerinden fenalık geçirdi.



Olay bugün öğlen saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. İddiaya göre göre köprüde aracından inerek korkuluklara çıkan Ahmet Çakır kendisini İstanbul Boğazı'na bıraktı. Köprüden atlayan Çakır'ın cansız bedeni Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Harem tahlisiye bot istasyonundan karaya çıkarıldı. Ahmet Çakır'ın kardeşi olay yerinde fenalık geçirdi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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