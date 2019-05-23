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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan şahsın cansız bedeni çıkarıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir intihar vakası yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir intihar vakası yaşandı. E.B. isimli 39 yaşındaki şahıs, köprüden atlayarak intihar etti. Şahsın cansın bedeni deniz polisi tarafından çıkarıldı.


Saat 17.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan 39 yaşındaki E.B., kendini köprünün kuzey yönünden aşağı bıraktı. Boğazın akıntılı sularında gözden kaybolan şahsın cansız bedeni, deniz polisi tarafından sudan alındı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirildi. Şahsın cansız bedenini teslim alan ambulans, polis eşliğinde tesisten ayrıldı.

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