15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev Türk bayrağı ile üzerinde 'Türkiye aşkına', 'Vatan, millet aşkına' yazılı dev afişler havadan görüntülendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ıncı yıl dönümünde İstanbul'da birçok noktada anma programları düzenleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de bayraklarla donatıldı. Köprüye dev Türk bayrağı ile üzerinde 'Türkiye aşkına', 'Vatan, millet aşkına' yazılı dev afişler asıldı.