15 Temmuz şehitleri için 251 motosiklet ile saygı turu

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz şehitlerini anmak için 251 motosikletlinin katılımıyla Ayasofya Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne saygı turu düzenledi. Etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eski milli motosikletçi Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı.

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz gecesi motosikleti üzerinde şehit edilen Yılmaz Ercan ve 15 Temmuz şehitleri anısına 251 motosiklet ile saygı turu düzenledi. Ayasofya Meydanı'ndan başlayan tura İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da katıldı. Ayasofya Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile milletimiz meydanlara, sokaklara sel gibi çağladı aktı, iradesine sahip çıktı. 251 kahramanımız şühedaya yürüdü. Her birinin gönlümüzde yeri müstesna. Gönlümüzde onlara minnettarlığımız aşk ile yazıyor" ifadelerini kullandı.

Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise, "Ülkesi için canını feda etmek isteyen yüzlerce motorcu vardı. Biz de onlardan biriydik. Ben Sakarya'da meydanlardaydım. O gece biz de Sakarya'da FETÖ'cülerle karşı karşıya geldiğimizde eğer cesaret edip tetiği çekebilseydiler biz de motosiklet üzerinde hayatımızı kaybedebilirdik. Sakarya'dakiler cesaret edemedi ama köprüde o hainler motosiklet üzerinde ülkesini seven bir adama acımadılar" şeklinde konuştu.

15 Temmuz şehitleri için motosikleti üzerinde hatmi şerif okuyan Beyoğlu Bezmialem Validesultan Camii müezzini Abdullah Özkan ise, "Tarihte bir İslam geleneği olan vatan muhafazası için at üzerinde hatim okuma geleneği vardır. Bu geleneği canlandırmak için günümüzün demir atı olan motosikletimizle belirlediğimiz 2 bin 500 kilometrelik bir rotada vatanımızın manevi muhafazası için ve 15 Temmuz şehitlerimiz için hatmi şerif okuduk. 15 şehirde 15 şehit ve alimlerimizin kabirlerini ziyaret ederek hatmi şerifi bitirdik. Elazığ'da şehit polis Fethi Sekin'in kabrinden başladık, Erzurum'da 15 Temmuz'da Gölbaşı'nda şehit olan özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün kabrini ziyaret ettik. Van'da meftun şehit alim Muhammed Sıddık Arvasi'yi ve 15 Temmuz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Niğde'de şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabri başında hatmi şerifi tamamladık" diye konuştu.

Ayasofya'da toplanan motosikletliler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek üzere yola çıktı.