İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 Temmuz Şehitleri için Büyük Çamlıca Camii'nde mevlit okundu

15 Temmuz şehitleri için Büyük Çamlıca Camiinde mevlit programı düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katıldığı programda, şehitler için dua edildi.


15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler için Büyük Çamlıca Camii'nde mevlit programı düzenlendi. İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kuran-ı Kerim'in okunduğu mevlit programında, “Her ayın 15'inde 251 Hatim Programı” kapsamında okunan hatimlerin duası yapıldı. 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dualar edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.