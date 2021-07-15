İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 Temmuz şehitleri için Taksim Camii'nde mevlit programı düzenlendi

İstanbul'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehitler için Taksim Camii’nde mevlit programı düzenlendi. Düzenlenen programda 15 temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Taksim Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Programda 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programın ardından Taksim Camii bahçesine kurulan stantlarda şehitlerimizin hayrına lokma ve şerbet dağıtıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.