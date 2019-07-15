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15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri için Engelli Parkuru Koşusu düzenlendi

İstanbul Atlı Spor Kulübü ve ŞEGAFED Federasyonu, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri’ne ithafen Engelli Parkuru Koşusu düzenledi.

İstanbul Atlı Spor Kulübü ve ŞEGAFED Federasyonu, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri'ne ithafen Engelli Parkuru Koşusu düzenledi.


15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Çeşitli etkinliklerle şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olan ŞEGAFED Federasyonu yeni bir etkinliğe daha imza attı. İstanbul Atlı Spor Kulübü ve ŞEGAFED Federasyonu, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri'ne ithafen Engelli Parkuru Koşusu düzenledi. Düzenlenen koşuya Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, ŞEGAFED Federasyonu Genel Başkanı Caner Dalkalı, ŞEGAFED Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmet Erdoğan, İstanbul Atlı Spor Kulübü Başkanı Feyzi Atabek ve 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Çebik de katıldı. Maslakta'ki İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen yarış sonrası organizasyonu düzenleyenlere plaketleri takdim edildi ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

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