15 Temmuz'un izleri hala o evlerde duruyor

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde Orhanlı Gişeler'deki olaylarda evine kurşun isabet eden aileler o anları anlattı. Yıllar geçmesine rağmen isabet alan evlerde 15 Temmuz'un izleri hala duruyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain Darbe girişimi sırasında Tuzla Fatih Mahallesi Orhanlı Gişelerin bulunduğu bölge birçok nokta gibi savaş alanına dönmüştü. Darbe girişimi sırasında gişeleri kapatan askerler polise ve halka ateş ederek 6 kişiyi şehit etmiş, 42 kişiyi de yaralamıştı. Olayda çok sayıda ev askerlerin silahından çıkan kurşunla isabet almıştı. O gece askerlere karşı durmak için sokağa çıkan ev sahipleri, evlerine isabet eden kurşun izlerinin bazılarını tamir ettirmeyerek, onlarla yaşıyor.

“Başımıza çok kötü şeyler geldi o akşam, evimiz delik deşik oldu”

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Olgun Kilit, “15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanımızın Türk Milletini sokağa çağırmasıyla bizde sokağa çıktık. Evimizin altında Orhanlı Gişeleri var. Gişelere askerler gelmiş, millete ateş ediyordu. Vatan hainleri bizim ve komşularımızın evlerini kurşunladılar. Burada 6 tane şehit verdik, bizde yara almadan kurtulduk. Başımıza o akşam çok kötü şeyler geldi. Evlerimiz delik deşik oldu. Bizde eve çıktık. Evimizin sığınaklarına girdik, sığınaklarda kaldık o akşam” diye konuştu.

“Sabaha kadar evime kurşun yağdı”

O gece sürüklenerek mutfağa gittiklerini söyleyen Bilgin Kilit, “O akşam saat 1 gibi eşim işteydi, bizde korkuyoruz diye eve çağırdık. Neden trafik kapandı diye şaşırdık, daha önce böyle bir şey görmemiştik. Camlarda bayrak asacaktık neden yolları kapattılar diye. O an eşimde geldi, camlardan bakarken, bir anda kurşun evimize gelmeye başladı. Biz yere yatarak kızımla birlikte mutfağa kaçtık. Eşim kendini yere attı ve sürüne sürüne mutfak tezgahının önüne yattık. Sabahlara kadar evime kurşun yağdı. Gardırop, banyomuzun duvarlarından şakır şakır taşlar düşerken biz feryat ediyorduk, bize de kurşun gelecek diye. Sabahlara kadar dualar ettik, buradan bir kurtulalım diye. Allah'tan sabaha çıktığımızda bu odaya girip bakamadık. Kapıdan baktığımız zaman burası savaş alanına dönmüştü. Allah'tan canımıza bir şey gelmedi diye dua ettik. Korkunç bir gece geçirdik, Allah o geceyi bir daha kimseye yaşatmasın” diye konuştu.

“Askerler gişelerde polisi ve halkı yaylım ateşine tuttular”

15 Temmuz gecesi eve ateş ettiklerini söyleyen Yılmaz Kilit ise, “15 Temmuz akşamı, gördüğünüz gişeleri polis kapattı, askerler gişeleri basınca polisleri ve sivil vatandaşları yaylım ateşine tuttular. Aynı zamanda bulunduğumuz eve seri ateş açtılar. 15 Temmuz akşamı bire çeyrek kala bu olay oldu. yaklaşık 4,5 saat falan sürdü bu çatışma. Ara ara dursa da çatışmalar tüm hızıyla devam etti. O gece bilanço verdiğimizde 42 yaralı 6 şehidimiz vardı. Bütün vatandaşlar buraya toplandılar” diye konuştu.