15 Temmuz'un ruhu teknoloji ve inovasyonla birleşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Eylül 2019'da düzenlenecek olan '15 Temmuz Uluslararası Ant-i Darbe Hekatonu'nun tanıtımı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Eylül 2019'da düzenlenecek olan '15 Temmuz Uluslararası Ant-i Darbe Hekatonu'nun tanıtımı gerçekleşti. Düzenlenen toplantının ana sunumu, tanıtımın ardından Uluslararası Siber Polis Teşkilatı (CYBERPOL) Başkanı Ricardo Baretzky tarafından yapıldı. Eylül 2019'da dünyadan ve Türkiye'den 15 takımın katılacağı ‘15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu'nda takımlar, belirlenen konu başlıkları çerçevesinde mücadele edecek. ‘15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu finalinde; tasarım, teknoloji ve inovasyonla hayat bulacak projeler, seçkin isimlerden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ise dereceye giren yarışmacılar ödüllendirilecek.

"O gün milletimiz dünyada eşine rastlanmayan onurlu bir direnişe imza attı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahit Eker yaptığı açıklamada, üç yıl önce Türkiye'de bir darbe ve işgal girişimi yaşandığını söyleyerek, “O gün bir toplumun yaşayabileceği en keskin ihaneti gördük. Aynı zamanda vatanımıza kasteden Fetöcü hainler karşısında aziz milletimizin cesaret ve kahramanlıkla yeni bir destan yazdığına şahit olduk. O gün milletimiz dünyada eşine rastlanmayan onurlu bir direnişe imza attı. Gözü dönmüş terör örgütü mensupları geceden sabaha kadar 251 vatandaşımızı şehit etti, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaraladı. Bu sebeple 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bütün halkımız tek yürek oldu”

Eker sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bütün halkımızın tek yürek olduğu ve bir seferberlik ruhuyla atlatılan bu badire, Türk milletinin istiklal ve istikbaline yönelik bir tehdit karşısında ülkesini nasıl can siper hane savunabildiğini ortaya koymuştur. Bunu dosta düşmana göstermiştir. Milletçe o gün yaşadığımız acıları ve onurlu direnişle elde ettiğimiz zaferi de unutturmayacak bir hafıza oluşturmamız gerekiyor. Bunun için hem bireylere hem kurumlara büyük sorumluluk düşüyor”.

"Hekaton, askeri darbelerin etkileri ve darbelerin nasıl önleneceği konusunda çözüm önerileri sunacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir dizi çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu da bu çalışmaların bir parçasını oluşturuyor. Alanında Türkiye ve dünyada ilk kez düzenlenecek olan 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu, dünyada askeri darbelerin etkileri ve darbelerin nasıl önleneceği konusunda çözüm önerileri sunmaya çalışacak. Hekaton yönteminin mücadele ve birlik ruhu 15 Temmuz ruhuyla birleşerek askeri darbeler konusunda alanında ilk Big Data analizi ve Anti-Darbe konseptli uygulama çalışmaları yapılacak. ‘15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu', Türk halkının mücadele azminden örnek alınarak sloganını ‘Birlikten kuvvet doğar' olarak şekillendirdi. Slogan ve projede kullanılan tüm renkler, vatanına sımsıkı tutunan ve demokrasi için mücadele eden Türk halkının 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya verdiği yanıtın simgelerinden oluşuyor” ifadelerini kullandı.