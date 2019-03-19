15 Yaşındaki Suriyeli Hamudi'nin Sergisi 20 Mart'ta açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, “Hamudi, Suriye'yi Umuduyla Aydınlatacak” başlıklı sergiyi, 20 Mart Çarşamba, saat 18.00'de, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde açıyor. Sergide, 15 yaşındaki Suriyeli engelli ressam Muhammed Hamudi'ye ait 25 resim yer alacak.

Esed rejiminin Han Şeyhun'daki saldırılarından kaçan işitme ve konuşma engelli Hamudi, iç savaşın ilk yıllarından bu yana kendini resim yaparak ifade ediyor.

Hamudi'nin imkansızlıklar nedeniyle resim araç gereçleri yok. O, resimlerini bulabildiğinde defterlere, diğer zamanlarda duvarlara ve çatılara kendi elde ettiği boyalarla çiziyor.

Resim Yaparak Ailesini Buldu

Hamudi, beş engelli kardeşi ve annesiyle, İdlib'de İHH İnsani Yardım Vakfı'nın yetimler için kurduğu kampta bulunan ve engelli aileler için ayrılan 20 evden birinde yaşıyor.

Hamudi'nin babası henüz savaş başlamadan (10 yıl önce) ailesini terk ediyor. Hamudi, diğer engelli kardeşleri ve annesi hayatlarına bir şekilde devam ederken savaş patlak veriyor. Hamudi'nin bir büyüğü olan Besam ailedeki tek sağlıklı bireyken aş evine ekmek almak için giderken iki grubun çatışması arasında kalıyor. Yaralanan Besam Hamudi ile birlikte hastaneye götürülüyorlar.

Besam baygın olduğu, Hamudi ise duyup konuşamadığı için kimse nereli ve kim olduklarını bilemiyor. Hamudi, kağıt kalem alarak dayısına ulaşılabilecek bir resim çiziyor. Yetkililer Hamudi'nin resmi sayesinde dayılarına ulaşıyor ve aile tekrar bir araya geliyor. Aldığı yaralar sonucu Besam da yürüyemez hale geliyor.

Çizmiş olduğu resim sayesinde ailesine kavuşan Hamudi, o günden sonra tüm duygularını resimlere yansıtıyor.

Resimleri Umut Aşılıyor

Hamudi'nin resimlerinde; yıkılmış, yerle bir olmuş Suriye yerine, rengârenk ovaları ve dağlarıyla farklı bir Suriye göze çarpıyor. Onun resimlerindeki renkler görenlere umut aşılıyor.

“Hamudi, Suriye'yi Umuduyla Aydınlatacak” başlıklı sergi, 5 Nisan'a kadar Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde görülebilir.