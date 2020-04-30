İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

150 bin TL değerinde ürün çaldı, karşısına çıkan kediden böyle korktu

Zeytinburnu’nda bulunan mobil aksesuar fabrikasına gece geç saatlerde giren bir kişi 150 bin TL değerinde elektronik ürün çaldı.

Zeytinburnu'nda bulunan mobil aksesuar fabrikasına gece geç saatlerde giren bir kişi 150 bin TL değerinde elektronik ürün çaldı. Şahsın yerde bulduğu bir ekmeği masaya koyması ve bir kediden korkması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şahsın o anları görüntüleri izleyenleri gülümsetti.


Olay, İstanbul'da Zeytinburnu'nda bulunan bir mobil aksesuar fabrikasında gece saat 03.30'da sıralarında yaşandı. Gece kimsenin olmamasından faydalanan kimliği belirsiz şahıs, fabrikaya girerek 150 bin TL değerinde elektronik ürünleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın fabrika içerisindeki davranışları ise güvenlik kamarası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde fabrikaya giren hırsızın önce yerde bulduğu bir ekmeği masanın üzerine koyması görülüyor. Daha sonra fabrika içerisinde gezmeye devam eden şahsın sandalye üzerinde gördüğü kedi karşısında korkması ise görüntülere yansıdı. Polis ekipleri ise şahsın bulunması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.