150 eser “İnanç ve Sanat” sergisinde

Geçtiğimiz günlerde “Kur'an-ı Kerim”, “Peygamber Efendimiz”, “İbadet”, “Dua” ve “Medeniyet” konu başlıkları altında açılan sergi 30 Temmuz'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundan 150 eserin yer aldığı “İnanç ve Sanat” sergisi, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılmıştı.

Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin sergi salonunda, 8'inci yüzyılın sonu ile 9'uncu yüzyılın başlarına tarihlenen parşömen üzerine Kûfi hatla yazılan ve ayrıca 1294 yılına tarihlenen hat sanatının en büyük ustalarından Yâkut el- Musta'sımi'ye (Ö.1299) ait Kur'an-ı Kerimler sergileniyor. Seyyid Mahmud Hayrani'nin oğlu Seyyid Ali'nin 13'uncu yüzyıl Selçuklu ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden 1907 yılında çalınan ve halen Danimarka Kopenhag'daki Davids Samling Müzesi'nde sergilenen tabutun sanduka kısmının yer aldığı sergi ilk defa gün yüzüne çıkan 73 eser yer alıyor.

Sergi, Temmuz ayı sonuna kadar pazartesi günleri hariç hafta içi her gün sabah 09.30'dan akşam 17.30'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

“En eski olduğu düşünülen 13 tane Kur'an-ı Kerim de bu sergide yer almaktadır”

Sergi hakkında bilgi veren Türk ve İslam Eserleri Müze Müdürü Ekrem Aytar, “Müzemizin envanterinde 40 bin eser vardır. Bunların belli kısmı vitrinlerimiz de sergilenmektedir. Biz Ramazan'ı Şerif Ayı için müzemizin deposunda bulunan 150 eserimizi daha önce çoğu sergiye çıkmayanlardan oluşan özel inanç ve sanat sergisi düzenlemekteyiz. Bu sergimizde Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimiz, İbadet, Medeniyet ve Şam evrakı alt başta olmak üzere altı konuda bu zengin eserlerimizi halkımızın ziyaretine açmış bulunuyoruz. Eserlerimizin hepsi birbirinden önemli fakat; Kur'an-ı Kerim'lerden ilk Türkçe meali Kur'an-ı Kerim, Hazreti Osman efendimize Hazreti Ali efendimize ait Kuran-ı Kerim'ler de bu sergide yer almaktadır. Yine en eski olduğu düşünülen 13 tane Kur'an-ı Kerim de bu sergide yer almaktadır. Çok özel bir tılsımlı gömlek olarak envanterimize geçen Bursa Yıldırım Beyazıt Türbesi‘nden müzemize gelen bir gömlekte bu sergide yer almakta. Ziyaretçilerimiz burada görebilirler. Tılsımlı gömlekler üzerinde şifa ayetlerinin olduğu önemli bir eserimizdir. Halkımız sergimizi uzun bir süre gezebilirler. Salgın nedeniyle insanlar biraz çekiniyor ama müzemize maske mesafe kurallarına dikkat etmekteyiz. Ayrıca süremiz de uzun tuttuk temmuzun sonuna kadar yani kurban bayramının sonuna kadar sergi ziyareti açıktır” dedi.