İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1500 yıllık Galata Kulesi yalnız kaldı

İstanbul’un en önemli tarihi simgelerinden Galata Kulesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ile boş sokaklarla birlikte fotoğraflandı.

İstanbul'un en önemli tarihi simgelerinden Galata Kulesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ile boş sokaklarla birlikte fotoğraflandı.


İstanbul'da iki günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde tarihi caddeleri ve sokaklarındaki sessizlik fotoğraf karelerine yansıdı. 1500 yıllık bir tarihe sahip olan Galata Kulesi'nin çevresinde sessizlik hakim. Koronavirüs vakalarından önce her gün yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak yeri olan tarihi kule, şimdi deyim yerindeyse yalnız kaldı.


İstiklal Caddesi gibi İstanbul'un diğer önemli noktaları da sokağa çıkma yasağının ardından boş kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.