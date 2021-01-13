153 yıllık iyilik ve merhametin tarihi bu sergide

Türk Kızılay'ın 153 yıllık merhamet ve iyilik tarihine ışık tutan “Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay” sergisi, yarın Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisinde açılıyor. Sergide, hem Türkiye'nin hem de Kızılay'ın tarihini yansıtan çok seçkin eserler ve materyaller sanatseverlerle buluşacak.

Hilal-i Ahmer, kurulduğu 1868 yılından bugüne kadar Türk milletinin merhamet çınarı olarak büyüdü ve nice insan hikayelerine, tarihi olaylara tanıklık etti. Kızılay'ın sürdürdüğü bu büyük yolculuk, millet olma azminin, dayanışma ruhunun ve insan onurunun aynası oldu. Tüm bu ruhu yansıtan belgelerin ve materyallerin gün yüzüne çıkarıldığı “Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay” sergisi, yarın Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisinde açılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Kızılay'ın işbirliği ile Haluk Perk koleksiyonundan seçkin eserler ve materyallerle açılacak sergide, iyiliğin ve merhametin tarihi gözler önüne serilecek.

153 yıllık tarihin belgeleri

Küratörlüğünü Kızılay Sanat Direktörü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide; Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a 153 yıllık tarihten kesitler ziyaretçilere sunulacak.

103 yıl önce Cihan Harbi devam ederken Galatasaray Lisesi'nde açılan Hilal-i Ahmer Sergisi için basılmış sergi nizamnamesinin transkripsiyonu tıpkıbasım kitapçığı, Kızılay'ın duyuru ve yardım kampanyalarının yer aldığı afişler, kanla ve ilk yardımla ilgili duyuru afişleri ve kitaplar, farklı dönemlerden yayınlar, 71 yıl önce açılan Milletlerarası Bebek Sergisi ile ilgili dokümanlar, Hilal-i Ahmer dönemine ait fotoğraf, kartpostal, pul ve gravürler gibi pek çok materyal izleyiciyle buluşacak.

Kızılay tarihi ve günümüz etkinlikleri temalı videoları, Kızılay'ın güncel sanat projesi, Hilal-i Ahmer Koleksiyonundan Hüsamettin Koçan, Ergin İnan, Bahri Genç, Günseli Kato, Devrim Erbil ve Tomur Atagök'ün çalışmaları, birbirini takip eden haftalık periyodlarla sergilenecek.

“Bitmeyen Dayanışma Hikâyemiz: Kızılay” sergisi, Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisinde 14 Ocak- 27 Şubat tarihleri arasında gezilebilecek.