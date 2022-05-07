16 yaşındaki Efe Arda, Galatasaray maçında 11'de

Medipol Başakşehir'in 16 yaşındaki stoperi Efe Arda Koyuncu, Galatasaray maçına 11'de başladı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Galatasaray mücadelesine turuncu-lacivertlilerde 16 yaşındaki Efe Arda Koyuncu 11'de başladı. Bu sezon Başakşehir formasıyla U19 Süper Ligi'nde 10 maçta forma giyen Koyuncu, Teknik Direktör Emre Belözoğlu tarafından 11'de sahaya sürüldü.

Efe Arda Koyuncu, 16 yıl 10 ay ile Başakşehir tarihinde forma giyen en genç isim oldu.