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16 yaşındaki genç evde televizyon izlerken dehşeti yaşadı

Esenyurt’ta bir araçtan pompalı tüfekle bir eve doğru ateş açıldı.

Esenyurt'ta bir araçtan pompalı tüfekle bir eve doğru ateş açıldı. Evde televizyon izleyen 16 yaşındaki genç, koluna isabet eden cam parçaları ve saçmalar ile yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Sema Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokaktan geçen bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle bir eve doğru ateş açıldı. Pompalı tüfekten çıkan mermi evin çocuk odasına isabet etti. O sırada odada televizyon izleyen 16 yaşındaki Halit A., cam parçalarının ve saçmaların isabet etmesi sonucu kolundan yaralandı. Acı içinde kıvranan gencin sesini duyan ailesi hemen odaya koşarken, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından Halit A., Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sokak ve evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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