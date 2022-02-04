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16 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül zirvede

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un Ocak ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un Ocak ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. “Hoş Geldin” albümüyle 16 yıl sonra müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül, yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer alırken, Burak Bulut en çok dinlenen yerli sanatçı oldu.



Müzik platformu Muud'un 2022 yılının ilk ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde liderlik, 2006 yılından sonra ilk kez çıkardığı ‘Hoş Geldin' albümüyle müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül oldu.



“İçime Ata Ata” bir numara


Ocak ayında en çok dinlenen yerli şarkı Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş'un birlikte seslendirdiği “İçime Ata Ata” olurken, Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in ‘Salıncak' parçası ikinci sıraya yerleşti. Geçen ayın en çok dinlenen ismi Edis ise zirveyi Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'a bırakarak 3. sırada yer aldı.



Yabancı listelerinde INNA fırtınası


Müzik platformunun en çok dinlenilen yabancı sanatçılar kategorisinin bir numarası ise INNA oldu. Aynı zamanda en çok dinlenilen yabancı albüm INNA'nın ‘Champagne Problems' albümü olurken en çok dinlenilen yabancı şarkı ise aynı albümde bulunan Always On My Mind olarak kayıtlara geçti. The Weeknd ve Maneskin de INNA'nin ardından sırasıyla en çok dinlenen isimler.



Muud'un 10'ar sanatçıdan oluşan Ocak ayının en çok dinlenenleri şöyle:



En çok dinlenen yerli albümler


Mahsun Kırmızıgül - Hoş Geldin


Uzi - Kan


Sinan Akçıl - Piyanist 2


Erdem Kınay - Proje 3


Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği


mor ve ötesi - Sirenler


Gazapizm - HİZA


Ebru Yaşar - Gel De Sevme


Zeynep Bastık - Zeynodisco


Yüzyüzeyken Konuşuruz - Akustik Travma



En çok dinlenen yerli single'lar


Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata


Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak


Edis - Arıyorum


Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi


Emir Can İğrek - Kor


Irmak Arıcı - Asık Suratım


İkilem - Bu Saatten Sonra


Merve Özbey - Kendine Dünya


Uzi - Krvn


Edis - Martılar



En çok dinlenen yerli sanatçılar


Burak Bulut


Kurtuluş Kuş


Edis


İkilem


Oğuzhan Koç


Ebru Yaşar


Mustafa Ceceli


Uzi


Emir Can İğrek


Irmak Arıcı



En çok dinlenen yabancı albümler


INNA - Champagne Problems #DQH1


Mneskin - Chosen


The Weeknd - Dawn FM


BTS - BTS, THE BEST


Olivia Rodrigo - SOUR


Lil Nas X - MONTERO


LP - Churches


Alan Walker - World Of Walker


Adele - 30


Doja Cat - Planet Her (Deluxe)



En çok dinlenen yabancı single'lar


INNA - Always On My Mind


Mneskin - Beggin'


Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)


The Weeknd - Take My Breath


SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]


The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY


Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY


The Weeknd - Blinding Lights


Olivia Rodrigo - good 4 u


Alesso & Katy Perry - When I'm Gone



En çok dinlenen yabancı sanatçılar


INNA


The Weeknd


Mneskin


Doja Cat


LP


Katy Perry


Imagine Dragons


Olivia Rodrigo


Rihanna


Metallica

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