166 gönüllü çalışan 5 bin saatlik yardım faaliyetine katıldı

Boyner Grup, 2002 yılında başlattığı ‘Boyner Grup Gönüllüleri' ile her yıl yüzlerce çalışanıyla gönüllülük faaliyetleri yürütüyor. 2018 yılında düzenlenen 8 gönüllülük projesinde toplam 166 gönüllü çalışan 5 bin 60 saatini gönüllü çalışmalara ayırdı.

Misyonunu ‘Boyner Grup Gönüllüleri, işine, gönüllülere, gönüllülüğe tutkulu, kurumsal bir takımdır' olarak özetleyen BGG elçileri, 2018 yılında ihtiyaç sahibi çocuklara yardımdan sokak hayvanlarının beslenmesine, öğrenciler için kermes düzenlenerek kaynak oluşturmaktan çöp toplamaya, sokak hayvanları için klübe yapımından kitap toplama kampanyalarına kadar pek çok farklı organizasyonda görev alarak 166 gönüllü ile toplam 5 bin 60 saat gönüllü faaliyette bulundu.

Yapılan şirket açıklamasına göre sokak hayvanlarını beslemek için oluşturulan ‘Bir Avuç Umut' projesi, her haftasonu gönüllülerin desteğiyle ormanda yaşayan sahipsiz hayvanlara 300kg mamanın ulaştırılmasını sağlıyor. Proje sayesinde bir yılda sokak hayvanları için 15 bin 600 kg mama sevk edildi. Gönüllüler aynı zamanda ormanda kış için 30 klübe inşa etti. 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte ise gönüllüler Yassıören bölgesinde tonlarca çöp topladı. 23 Nisan'da ve Dünya Hayırseverlik Günü'nde çocukları sevindirmek için düzenlenen hediye ve bağış kampanyaları sayesinde ise Oyuncak Kardeşliği aracılığıyla Şanlıurfa Ceylanpınar köyündeki 3 bin çocuğa hediyeleri ulaştırıldı.

Boyner Grup Gönüllüleri (BGG); 2002 yılından bu yana her yıl belirlediği temalarda proje ve etkinlikler ile toplumsal sorunların çözümüne katkı sunuyor. Boyner Grup'un kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışını yaygınlaştıran gönüllüler, paydaşların da düzenlediği organizasyonlara katılım sağlayarak etki alanını geliştiriyor. Boyner Grup Gönüllüleri, etkinlik ve kampanya projelerini; ihtiyaç sahiplerinin ve dezavantajlı grupların desteklenmesi, kaynak geliştirme, motivasyon artırma, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi, çevre duyarlığının ve stratejik hayırseverliğin geliştirmesi kalemleri altında oluşturuyor.